Власти Мексики сообщили о ввозе из США 500 тыс. единиц оружия ежегодно

Каждый год сотни тысяч единиц нелегального огнестрельного оружия попадают в Мексику из США. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил в ходе видеоконференции Организации американских государств юрисконсульт министерства иностранных дел страны Алехандро Селорио.

По его словам, ежегодно с территории Соединенных Штатов ввозится свыше 500 тыс. единиц оружия.

«В нашей стране в обращении находится более 13 млн единиц незарегистрированного оружия, несмотря на то что мексиканские законы о владении оружием строгие», — приводит слова Селорио El Pais.

В результате, подчеркнул юрист, Мексика занимает пятое место в мире по объему находящегося в обороте нелегального огнестрельного оружия.

Как уточнил юрисконсульт МИДа, до 90% оружия, обнаруженного на местах преступлений в Мексике, происходит из Соединенных Штатов.

Правительства обеих стран борются с незаконным оборотом оружия с территории США, при этом Мексика указывает, что наиболее хрупким звеном являются оружейные компании, которые производят и продают оружие без контроля, что позволяет ему попасть в руки организованных преступных группировок.

Ранее, 1 марта, президент США Джо Байден призвал к ужесточению контроля за оборотом огнестрельного оружия. Американский лидер призвал законодателей принять меры «по сокращению насилия с применением огнестрельного оружия». Он подчеркнул, что инициативы, связанные с проверкой потенциальных покупателей и запретом на приобретение штурмового оружия, «не нарушают Вторую поправку к Конституции США, а спасают жизни».