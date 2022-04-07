Минобороны: под Харьковом уничтожена военная техника и оружие зарубежного производства

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга в среду, 6 апреля, сообщил об уничтожении Вооруженными Силами России (ВС РФ) иностранной военной техники и вооружения, которые Украине поставляли западные партнеры.

«Высокоточными ракетами наземного базирования в Донецкой области уничтожены: командный пункт украинской 56 отдельной мотопехотной бригады в районе населенного пункта Новоградовка, а также база националистов в населенном пункте Гродовка <...> На железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области уничтожено скопление военной техники и вооружения зарубежного производства, поставленного для снабжения украинских вооруженных сил», — сказал он.

Конашенков добавил, что высокоточные ракеты воздушного базирования в Харьковской области уничтожили топливную базу в районе населенного пункта Чугуев, с которой поставлялось горючее для техники украинских войск.

Генерал-майор уточнил: за день оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 34 военных объекта Украины. Среди них: артиллерийская батарея, два склада материально-технического обеспечения, а также девять опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

С начала проведения спецоперации по защите Донбасса уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 408 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 216 установок реактивных систем залпового огня, 862 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1888 единиц специальной военной автомобильной техники, добавили в Минобороны РФ.

Конашенков предупредил, что ведомство располагает подтвержденными данными о подготовке украинскими спецслужбами крупной провокации с использованием отравляющих веществ в городе Первомайский Харьковской области. Для этого на территории предприятия «Химпром» сотрудники СБУ заминировали хранилище со 120 т хлора. Провокация готовится для обвинения России в применении отравляющих веществ против населения.

Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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