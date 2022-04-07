Представители Европы обсудили поставки сланцевого газа с компаниями США

Руководители крупных компаний США по добыче сланцевого газа встретились в Хьюстоне с представителями европейских стран, чтобы обсудить расширение поставок американского голубого топлива в рамках решения вопроса о замене российского газа. Об этом в среду, 6 апреля, сообщает агентство Reuters.

Кроме того, делегации из Латвии, Эстонии и Словакии, дипломаты из Болгарии, Франции, Германии, Венгрии и Великобритании посетили проект по экспорту СПГ Golden Pass в Сабин-Пасс, штат Техас, о чем рассказал исполнительный директор торговой группы LNG Allies Фред Хатчинсон. Также в групповых обсуждениях, приняли участие топ-менеджеры Chesapeake Energy, Coterra Energy, EOG Resources и EQT Corp. Кроме того, запланированы также индивидуальные встречи американских чиновников высокого ранга с коммерческими представителями Латвии, Эстонии и Словакии.

По словам Хатчинсона, ситуация с обеспечением Европы энергоресурсами «крайне нестабильна», однако «страны, которые зависят от российского газа, намерены отказаться от него, в некоторых случаях полностью».

В то же время бизнесмен подчеркнул, что на строительство новых мощностей по производству СПГ уходят годы и до середины десятилетия США не смогут обеспечить потребности Европы в газе в достаточном количестве.

«Проблемы производительности в 2022 году велики, но возможности через несколько лет —действительно потрясающие», — заключил он.

Как напомнило Reuters, необходимость строительства в Соединенных Штатах новых заводов по производству СПГ обсуждалась в среду в конгрессе, к этому призвал законодателей исполнительный директор Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд.

«Нам необходимо построить заводы по производству СПГ на северо-востоке», — заявил предприниматель.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если Европа откажется от российского газа, страна направит энергоресурс другим государствам.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, схема оплаты за газ прозрачна и понятна. Покупатели газа должны открыть с 1 апреля рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа.

После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах.

Страны G7 и Евросоюза сочли требование России оплачивать поставки российского газа рублями также нарушением контрактов. Кроме того, из-за новых условий с начала апреля Латвия, Литва и Эстония отказались от природного российского газа.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Как тогда уточнил Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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