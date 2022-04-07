В США обвинили администрацию Байдена в росте цен на бензин

Настоящая причина роста цен на топливо в США заключается в политике администрации американского президента Джо Байдена, а не в каких-то внешних факторах влияния. Об этом в среду, 6 апреля, заявил в интервью телеканалу Fox News генеральный директор американской нефтедобывающей компании Canary Дэн Эберхарт.

«Все знают, что цены на топливо растут с самого начала работы администрации Байдена <...>. Их политика оказывает отрицательное воздействие», — отметил он.

По мнению Эберхарта, правительство США «пытается играть на публику, чтобы набрать [политические] очки», но не предлагает встретиться представителям индустрии, чтобы обсудить возможное увеличение добычи нефти.

«Промышленность хочет добывать больше, но политика [американских властей] является сковывающим эффектом, и это заметно», — подытожил гендиректор компании.

2 апреля бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что американский лидер Джо Байден стал худшим правителем в современной истории Штатов. Он напомнил, что за последние 14 месяцев инфляция в США достигла 40-летнего максимума. Также в стране на 70% выросли цены на бензин.

Ранее, 31 марта, Байден, выступая в Белом доме, заявил, что ситуация с высокими ценами на бензин на американских автозаправках стала кризисной. В связи с этим он объявил о намерении высвобождать из стратегического резерва страны по 1 млн баррелей в день в течение полугода, что означает временный рост предложения на 1 млн б/с. Эта мера позволит Штатам получить дополнительное время, чтобы нарастить нефтедобычу к концу года.