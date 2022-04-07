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NYT: среди стран НАТО есть разногласия относительно дальнейших отношений с Москвой

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Страны Североатлантического альянса разделились в своих подходах к дальнейшему выстраиванию отношений с Россией на фоне проведения последней специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Об этом со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц заявило издание The New York Times 6 апреля.

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Согласно информации источников издания, страны Балтии и Польша выступили с инициативой по полному разрыву отношений с Россией. Кроме того, они выступают за «усилия, которые поставят Россию на колени».

В противовес им Турция, Германия и Франция придерживаются позиции, что контакт с президентом РФ Владимиром Путиным необходимо сохранить.

6 апреля президент Франции Эммануэль Макрон высказался за продолжение диалога с российским лидером. Так он прокомментировал критику со стороны премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого за регулярные звонки Владимиру Путину.

31 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция отказывается присоединятьсяк санкциям против России, так как придает большое значение диалогу со страной.

29 марта турецкий политолог Мехмет Перинчек заявил «Известиям», что Россия и Турция должны сотрудничать для того, чтобы снизить агрессию США. По его словам, это выгодно и украинскому народу, и Турции, и России, а также всем странам, которые страдают от агрессии Штатов.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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