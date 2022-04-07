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Бразилия отметила губительный экономический эффект из-за антироссийских санкций

Глава МИД Бразилии: односторонние санкции против РФ отрицательно влияют на многие страны
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Глава МИД Бразилии Карлус Альберту Франку Франса охарактеризовал односторонние антироссийские санкции, введенные некоторыми странами в связи с спецоперацией РФ по защите Донбасса, как незаконные. Об этом он заявил в среду, 6 апреля, на заседании парламентской комиссии по внешним связям.

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«Они не только являются незаконными с точки зрения международного права, но и могут привести к усугублению экономических последствий этого конфликта, а также отрицательно повлиять на цепочки поставок товаров первой необходимости, в том числе продовольствия и базового сырья», — приводит его слова портал Globo.

По его мнению, избирательные санкции выгодны некоторым странам, но при этом очень вредят большей части государств, зависящих от импорта продовольствия. Кроме того, у этих же государств обычно нет ресурсов для того, чтобы пережить введенные рестрикции.

Как подчеркнул министр, Бразилию волнует вопрос с непрерывными поставками удобрений, необходимых местным сельхозпромышленникам. Сейчас обсуждается возможность закупки удобрений в Иране, Нигерии, Канаде и Саудовской Аравии.

«Мы с большим вниманием следим за санкционными мерами, ведем оценку их последствий и определяем новые направления действий», — добавил глава МИД страны.

Ранее, 5 апреля, президент РФ Владимир Путин назвал удобрения дефицитным товаром и предрек, что спрос на российскую продукцию в мире неизбежен. Он дал поручение увеличить темпы роста в агропромышленном комплексе более чем на 3% в год и нарастить выпуск продуктов. Он подчеркнул, что для этого потребуется ввести в оборот новые сельскохозяйственные земли и активнее их использовать.

31 марта сообщалось, что спустя месяц после введения первых санкций в отношении РФ США приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости. Таким образом, теперь они не попадут в черный список. Источник предположил, что этой тенденции последуют все американские союзники.

10 марта Путин в связи с санкциями Запада предложил переориентировать российский рынок удобрений, как и рынок энергоресурсов и металла, на другие направления при необходимости.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую ею с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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