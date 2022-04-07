Посол Антонов назвал санкции США против банков ударом по простым россиянам

Санкции американских властей, введенные по отношению к российским банкам, — это прямой удар по россиянам. Такое заявление сделал 6 апреля посол РФ в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов.

Санкционные выпады американской администрации показывают истинные намерения США. Подобные меры являются прямым ударом по населению России, приводит слова дипломата Telegram-канал посольства России в Америке.

Антонов заявил, что новые рестрикции Штатов продолжают наносить ущерб мировой экономике, подрывая возможности зарубежных партнеров России по сотрудничеству с ней. Такие ограничения лишают иностранный бизнес необходимых в такой турбулентный период доходов, считает российский посол.

Россия рассматривает в действиях США как стремление запятнать репутацию России. Посол подчеркнул, что несмотря на выстраиваемые Вашингтоном барьеры, продолжает своевременно и добросовестно выполнять свои долговые обязательства, подчеркнул Антонов.

Президент США Джо Байден 6 апреля предположил, что один год американских санкций против России способен свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет. Кроме того, американский лидер отметил, что Соединенные Штаты собираются «задушить возможность российской экономики развиваться на грядущие годы».

Также 6 апреля представитель американской администрации высокого ранга заявил, что Соединенные Штаты вводят запрет на новые инвестиции в экономику России. Он также добавил, что США пытаются отсечь РФ доступ к долларам, чтобы страна не смогла обслуживать внешний долг.

28 февраля минфин США запретил осуществлять операции с ЦБ РФ, Минфином и Фондом национального благосостояния. 24 февраля Вашингтон наложил санкции на ряд российских компаний с госучастием или важных для экономики организаций и еще на «две компании с преобладанием частного капитала». Затем санкции против российских банков ввели и другие страны.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».