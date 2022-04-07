Под Харьковом уничтожена военная техника и оружие зарубежного производства

Российские Вооруженные Силы уничтожили иностранное вооружение и военную технику, которые были предоставлены Киеву Западом. Такое заявление сделал 6 апреля во время брифинга официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

На станции Лозовая в Харьковской области было уничтожено скопление военной техники и вооружений зарубежного производства, которые были поставлены для снабжения Вооруженных сил Украины, отметил Конашенков.

Помимо этого, высокоточные ракеты воздушного базирования, размещенные в Харьковской области, разрушили топливные склады в районе населенного пункта Чугуев. С этой топливной базы осуществлялось снабжение горючим украинских войск, подчеркнул Конашенков.

Также ракеты наземного базирования уничтожили в Донецкой области командный пункт 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, а также базу боевиков в Гродовке.

Всего в течение дня Воздушно-космические силы России поразили 34 военных объекта украинских войск, отмечает Конашенков. Среди пораженных объектов оказались артиллерийская батарея, два склада материально-технического обеспечения, девять опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники Вооруженных сил Украины, перечислил генерал-майор.

Всего с начала проведения специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса, по данным Минобороны, было уничтожено 125 самолетов, 93 вертолета, 408 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 216 установок реактивных систем залпового огня, 862 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1888 единиц специальной военной автомобильной техники.

Конашенков с опорой на имеющиеся у Министерства обороны сведения предупредил о том, что в городе Первомайский Харьковской области украинские спецслужбы готовят крупную провокацию с использованием отравляющих веществ. Для этого на территории предприятия «Химпром» сотрудники СБУ заминировали хранилище со 120 т хлора. Его планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей.

Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.