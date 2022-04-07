США заявили о намерении добиться лишения России нефтегазовых доходов

Соединенные Штаты Америки желают лишить Россию любых доходов от продажи энергоресурсов. Такое заявление в среду сделал заместитель советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Далип Сингх в эфире телеканала CNN.

Доходы от поставок нефти и газа являются основой доходов бюджета России, подчеркнул Сингх. Американская администрация полагает, что имеет возможность лишить Россию статуса ключевого поставщика российских энергоносителей.

По словам советника, власти США и Германии активно проводят обсуждения по вопросу закрытия магистрального газопровода «Северный поток — 2», а также ограничения доступа России к технологиям в нефтегазовой отрасли.

Вместе с тем Сингх заметил, что воплощение подобных планов в жизнь может затянуться во времени, но в итоге США намереваются полностью лишить российские власти любых доходов от экспорта энергоносителей.

5 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о намерении США поставить Россию перед выбором между дефолтом или использованием оставшихся в государстве валютных ресурсов.

24 марта страны G7 призвали ОПЕК и других производителей нефти и газа увеличить поставки энергоресурсов на мировой рынок на мировом рынке, чтобы снизить зависимость от России. Кроме того, страны блока договорились, что будут координировать шаги по недопущению обхода санкций против РФ, в том числе в отношении операций российского Центробанка с золотом.

Проведение РФ спецоперации по защите жителей Донбасса вызвало негативную реакцию многих стран и компаний Запада, выражением которого стали антироссийских санкций. В частности, США ввели запрет на весь импорт нефти из РФ. Страны ЕС заговорили о планах оказаться от российских энергоресурсов.