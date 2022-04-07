ООН призвала расследовать случаи убийства пленных россиян
Организация Объединенных Наций проведет полноценное расследование всех сведений касательно нарушений прав человека на Украине. Об этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил «РИА Новости» 7 апреля в ответ на просьбу издания прокомментировать видео, на котором представлены убитые украинскими военными пленные русские солдаты.
Ранее газета The New York Times заявила о подлинности видео с расправой украинских боевиков над раненными военными из России. По данным издания, видео было снято в Киевской области, в 11 км к юго-западу о города Буча. Предполагается, что произошедшее стало результатом украинской засады на российскую колонну, которая имела место примерно 30 марта.
5 апреля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства украинскими националистами российских пленных военнослужащих. Такое решение он принял после публикации в Сети видео, на котором запечатлен момент расстрела умирающего российского пленного.
В тот же день заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила об обеспокоенности «вызывающими тревогу видеозаписями со злоупотреблениями в отношении военнопленных с обеих сторон».
6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что все причастные к военным преступлениям против российских солдат будут найдены и предстанут перед судом.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.
Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.