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ООН призвала расследовать случаи убийства пленных россиян

Офис генсенка ООН призвал расследовать случаи убийства российских пленных на Украине
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Организация Объединенных Наций проведет полноценное расследование всех сведений касательно нарушений прав человека на Украине. Об этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил «РИА Новости» 7 апреля в ответ на просьбу издания прокомментировать видео, на котором представлены убитые украинскими военными пленные русские солдаты.

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Ранее газета The New York Times заявила о подлинности видео с расправой украинских боевиков над раненными военными из России. По данным издания, видео было снято в Киевской области, в 11 км к юго-западу о города Буча. Предполагается, что произошедшее стало результатом украинской засады на российскую колонну, которая имела место примерно 30 марта.

5 апреля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства украинскими националистами российских пленных военнослужащих. Такое решение он принял после публикации в Сети видео, на котором запечатлен момент расстрела умирающего российского пленного.

В тот же день заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила об обеспокоенности «вызывающими тревогу видеозаписями со злоупотреблениями в отношении военнопленных с обеих сторон».

6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что все причастные к военным преступлениям против российских солдат будут найдены и предстанут перед судом.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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