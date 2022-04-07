Посла РФ в Канаде Степанова вызвали в МИД страны

Российского посла в Канаде Олега Степанова вызвали в МИД страны в связи с ситуацией в украинском городе Буча. Об этом стало известно в среду, 6 апреля.

«Сегодня (6 апреля — Ред.) был приглашен к первой замминистра иностранных дел Марте Морган, которая заявила политический демарш о ситуации на Украине в контексте специальной военной операции РФ, среди прочего сделав ударение на ситуации в Буче. Разумеется, канадская сторона взяла на вооружение версию, продвигаемую киевским режимом», — отметил посол в беседе с ТАСС.

По его словам, канадское внешнеполитическое ведомство потребовало вывести войска, прекратить спецоперацию и урегулировать кризис на Украине и вокруг нее путем дипломатических переговоров.

«Позиция Канады максимально ультимативная и жесткая, не принимающая во внимание объективные реалии», — подчеркнул Степанов.

Отмечается, что посол смог высказать позицию РФ по ситуации в Буче и спецоперации на Украине.

«Я подчеркнул, что российская сторона обладает 100-процентными доказательствами и на 100 процентов убеждена, что речь идет о криминальной провокации киевского режима [в Буче], который как раз и совершает преступления против человечности», — сказал Степанов.

По его мнению, политика Оттавы делает более напряженными российско-канадские отношения. При этом Степанов добавил, что сам диалог был профессиональным и корректным.

Ряд стран — членов НАТО и ЕС выслали часть российских дипломатов после сообщений о якобы обнаруженных там массовых захоронениях мирных жителей в украинском городе Буча после вывода российских войск.

Ранее, 5 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что откровенная надуманность и лживость утверждений о неких «военных преступлениях» российских военнослужащих, которые проводят спецоперацию по защите населения Донбасса, похожа на повод сорвать ведущиеся российско-украинские переговоры.

5 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что в версии Украины и Запада по событиям в Буче есть большие несостыковки. По его словам, обвинения в адрес российских военных не подтверждаются никакими свидетельствами.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

4 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что смысл преступления киевского режима в украинском городе Буча заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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