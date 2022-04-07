США не дали прямого ответа на вопрос о становлении гарантом безопасности Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от прямого ответа на вопрос о готовности Вашингтона выступить гарантом безопасности Украины. По его словам, сейчас обсуждается вопрос самостоятельной защиты Украины, передает телеканал «Известия». Политик уточнил, что Вашингтон помогает Киеву вооружением. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что гарантом безопасности страны должны быть, в том числе, США.

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