Посол РФ Антонов назвал санкции против банковского сектора ударом по россиянам

Санкции Соединенных Штатов, введенные в отношении банковского сектора России, являются прямым ударом по россиянам. Об этом в среду, 6 апреля, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Безостановочные санкционные выпады администрации демонстрируют истинные стремления США… Это прямой удар по населению России, простым гражданам», — приводит слова дипломата Telegram-канал российского посольства в Вашингтоне.

По словам Антонова, новыми ограничительными мерами Штаты продолжают наносить урон мировой экономике, подрывая возможности зарубежных партнеров РФ сотрудничать с ней. Подобные рестрикции, по мнению российского посла, оставляют иностранный бизнес «без необходимых в нынешний период экономической турбулентности доходов».

«Видим в этих усилиях стремление запятнать репутацию России, которая, несмотря на выстраиваемые Вашингтоном экономические барьеры, продолжает добросовестно и своевременно выполнять свои долговые обязательства», — заключил Антонов.

Ранее в этот день президент США Джо Байден предположил, что один год американских санкций против России способен свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет. Кроме того, американский лидер отметил, что Соединенные Штаты собираются «задушить возможность российской экономики развиваться на грядущие годы».

Также 6 апреля представитель американской администрации высокого ранга заявил, что Соединенные Штаты вводят запрет на новые инвестиции в экономику России. Он также добавил, что США пытаются отсечь РФ доступ к долларам, чтобы страна не смогла обслуживать внешний долг.

28 февраля минфин США запретил осуществлять операции с ЦБ РФ, Минфином и Фондом национального благосостояния. 24 февраля Вашингтон наложил санкции на ряд российских компаний с госучастием или важных для экономики организаций и еще на «две компании с преобладанием частного капитала». Затем санкции против российских банков ввели и другие страны.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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