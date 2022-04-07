На 76-м году жизни умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский умер на 76 году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Заявление об этом сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду 6 апреля.

Володин сказал, что без вклада личности Жириновского трудно представить историю политической системы современной России.

Жириновский был талантливым и ярким политиком, а также человеком, который глубоко понимал, как устроен мир и многое предвидел. Он как лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе всегда был в гуще событий, заявил Володин в своем Telegram-канале.

Память Владимира Жириновского была почтена в Государственной Думе минутой молчания. Также пленарное заседание палаты Федерального собрания была прервана на час.

Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов заявил, что Леонид Слуцкий будет исполнять обязанности главы фракции партии в нижней палате Федерального собрания.

Политика госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Москве 2 февраля с коронавирусной инфекцией. С тех пор Жириновский постоянно находился там. В больнице у него выявили обширное поражение легких в 75 процентов площади. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а также периодически вводился врачами в медикаментозный сон.

По данным «Известий», за несколько дней до смерти у Жириновского наблюдалась отрицательная динамика развития заболевания, а также была высокая температура. Ему продолжали оказывать антибактериальную терапию. Помимо этого у политика была выявлена отечность нижних конечностей и полиорганная недостаточность. Найти очаг бактерий врачам не удалось.

Владимир Володин объявил на заседании Госдумы, что прощание с политиком пройдет в пятницу 8 апреля в Колонном зале Дома Союз