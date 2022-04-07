Япония отложила введение запрета на поставки угля из России

Японское правительство намерено отложить введение эмбарго на поставки российского угля. Соответствующими данными поделилась японская газета Mainichi Shimbun 6 апреля.

Токио приняло решение рассмотреть возможность продолжения закупок российского угля, даже несмотря на желание Европейского союза запретить российские энергоносители, отмечает издание.

Около 15% импортируемого Японией угля импортируется из России. При этом, замечает японская газета, даже в случае отказа японских властей закупать российские энергоресурсы страна сможет найти альтернативу на мировом рынке. Однако, японские власти не желают идти на такой шаг из-за того, что исключение России с международного рынка спровоцирует рост на энергоресурсы.

6 апреля стало известно, что Япония пока не будет высылать российских дипломатов из своей страны вслед за Западом. Как сообщили 5 апреля японские СМИ со ссылкой на сотрудников министерства иностранных дел, власти опасаются ответа Москвы.

Ранее, 5 апреля, вступили в силу санкции, направленные на ограничения экспорта из Японии в Россию предметов роскоши.Запрет на вывоз коснулся новых и подержанных автомобилей ценой более ¥6 млн ($49,2 тыс. по текущему курсу), мотоциклов стоимостью выше ¥600 тыс. ($4,9 тыс.), ювелирных изделий, драгоценных камней, изделий из кожи и др. Кроме того, правительство Японии ввело запрет на экспорт банкнот, золотых монет и золотых слитков.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую ею с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.