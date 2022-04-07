На 76-м году жизни после заражения COVID-19 умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти на 76-году жизни лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского в среду, 6 апреля.

Как подчеркнул парламентарий, без масштаба личности Жириновского трудно представить историю политической системы современной России.

«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий», — написал Володин в своем Telegram-канале.

В Госдуме память Жириновского почтили минутой молчания и прервали пленарное заседание на час.

75-летний политик 2 февраля был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в Центральную клиническую больницу в Москве и с тех пор постоянно находился там. Тогда у него выявили обширное поражение легких — 75%. Политик был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи периодически вводили его в медикаментозный сон.

По данным «Известий», за пару дней до смерти в состоянии Жириновского росла отрицательная динамика, была высокая температура. Политик был на ИВЛ, ему продолжали оказывать антибактериальную терапию. Фиксировалась отечность нижних конечностей, врачи пытались найти очаг бактерий, но не получалось. У него развилась полиорганная недостаточность.

16 марта сообщалось об улучшении в состоянии здоровья лидера ЛДПР: политик мог продолжительное время обходиться без аппарата ИВЛ. Однако уже через четыре дня, 20 марта, источник «Известий» заявил, что состояние Жириновского ухудшилось, в связи с чем было принято решение об очередном введении пациента в состояние медикаментозной комы.