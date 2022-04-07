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Синоптики рассказали о погоде в Москве и Подмосковье 7 апреля

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Облачная погода с небольшими осадками в виде дождя и до 12 градусов тепла ожидают москвичей в четверг, 7 апреля. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Днем в столице температура воздуха в столице составит 10–12 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до +6 градусов.

В Подмосковье днем воздух прогреется до +9…+14 градусов, в ночные часы похолодает местами до +3 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

Ранее, 4 апреля, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что неделя с 4 по 10 апреля в столичном регионе будет теплой, но малосолнечной.

В этот день научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что с 6 апреля в столице температурные показатели будут находиться в диапазоне от +6 до +12 градусов. При этом метеоролог уточнил, что потепление будет сдержанным и умеренным.

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