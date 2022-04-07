NYT подтвердила подлинность видео расправы украинских солдат над военными России
Газета The New York Times в среду, 6 апреля, признала подлинность видеозаписи с убийством раненых российских солдат украинскими военными.
На видео солдаты украинских вооруженных сил несколько раз стреляют в подающего признаки жизни лежащего на дороге военнослужащего России.
«Он еще жив. Сними этих мародеров. Смотри, он еще жив. Он задыхается», — говорит мужчина, в то время как видно, что российский солдат в натянутой на голову куртке, по-видимому, раненый, всё еще дышит. Затем солдат дважды стреляет в человека. После того как мужчина продолжает двигаться, солдат снова стреляет в него, и он перестает шевелиться», — описало издание происходящее на видео.
На кадрах неподалеку от российского солдата видны тела еще нескольких военных, также, предположительно, убитых.
По утверждению газеты, запись была сделана 30 марта неподалеку от деревни к западу от Киева. Предположительно, произошедшее стало результатом украинской засады на российскую колонну.
5 апреля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что в Сети было опубликовано видео убийства украинскими националистами российских пленных военнослужащих. В видеоролике также запечатлен момент расстрела умирающего российского пленного. В связи с этим глава комитета поручил следователям возбудить уголовное дело по факту убийства войсками вооруженных сил Украины (ВСУ).
6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что все совершившие в отношении пленных российских солдат военные преступления будут найдены и предстанут перед судом. То, в какой форме будут привлечены к ответственности причастные к пыткам, будет решено позже, подчеркнула она.
В то же время начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев указал, что «к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства, которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны». Он подчеркнул, что «всё это широко распространяется в сети Интернет и средствах массовой информации».
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.
Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.
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