NYT подтвердила подлинность видео расправы украинских солдат над военными России

Газета The New York Times в среду, 6 апреля, признала подлинность видеозаписи с убийством раненых российских солдат украинскими военными.

На видео солдаты украинских вооруженных сил несколько раз стреляют в подающего признаки жизни лежащего на дороге военнослужащего России.

«Он еще жив. Сними этих мародеров. Смотри, он еще жив. Он задыхается», — говорит мужчина, в то время как видно, что российский солдат в натянутой на голову куртке, по-видимому, раненый, всё еще дышит. Затем солдат дважды стреляет в человека. После того как мужчина продолжает двигаться, солдат снова стреляет в него, и он перестает шевелиться», — описало издание происходящее на видео.

На кадрах неподалеку от российского солдата видны тела еще нескольких военных, также, предположительно, убитых.

По утверждению газеты, запись была сделана 30 марта неподалеку от деревни к западу от Киева. Предположительно, произошедшее стало результатом украинской засады на российскую колонну.

5 апреля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что в Сети было опубликовано видео убийства украинскими националистами российских пленных военнослужащих. В видеоролике также запечатлен момент расстрела умирающего российского пленного. В связи с этим глава комитета поручил следователям возбудить уголовное дело по факту убийства войсками вооруженных сил Украины (ВСУ).

Тогда же заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила об обеспокоенности «вызывающими тревогу видеозаписями со злоупотреблениями в отношении военнопленных с обеих сторон».

6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что все совершившие в отношении пленных российских солдат военные преступления будут найдены и предстанут перед судом. То, в какой форме будут привлечены к ответственности причастные к пыткам, будет решено позже, подчеркнула она.

В то же время начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев указал, что «к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства, которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны». Он подчеркнул, что «всё это широко распространяется в сети Интернет и средствах массовой информации».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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