Посол Украины в ФРГ опроверг просьбы Киева о сокрытии данных о поставках оружия

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Киев не требовал секретности в вопросе поставок оружия. Так он прокомментировал заявление министра обороны Германии Кристины Ламбрехт о просьбе Украины не раскрывать информацию о немецких поставках оружия. Об этом Мельник заявил в среду, 6 апреля, в эфире телеканала ARD.

«Это неверно. Эта линия, которую определила министр», — сказал он, добавив, что на данный момент нет открытого диалога о том, что требуется Украине.

«Но немцы — в том числе министр обороны — прекрасно знают, что нам нужно в данный момент: и это тяжелое вооружение… Необходимы танки, артиллерия, множественные реактивные системы залпового огня», — подытожил посол.

Ранее, 5 апреля, минэкономики ФРГ заявило, что правительство Германии в I квартале текущего года одобрило поставки вооружений и других военных товаров на Украину на сумму €186 млн.

2 апреля стало известно, что министерство обороны Германии запросило у бюджетного комитета бундестага специальные средства в размере €21 млн для восполнения боеприпасов ручных противотанковых гранатометов Panzerfaust 3, которые были отправлены на Украину.

26 марта на Украину из Германии доставили 1,5 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Стрела» и 100 пулеметов MG3.

18 марта стало известно, что Германия и Нидерланды передадут Словакии американские зенитные ракетные комплексы (ЗРС) Patriot взамен направленных на Украину систем С-300. За день до этого канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что западные страны продолжат оказывать гуманитарную и финансовую поддержку Украине, а также поставлять военным страны оружие. Однако он подчеркнул, что НАТО не будет вмешиваться в ситуацию военным путем.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. Так, президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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