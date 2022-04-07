Белый дом: США намерены добиваться лишения России любых доходов от экспорта нефти и газа

США и союзники рассматривают лишение России любых доходов от экспорта энергоресурсов. Об этом в среду, 6 апреля, в эфире телеканала CNN объявил заместитель советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Далип Сингх.

Как подчеркнул замсоветника американского лидера, доходы от поставок нефти и газа являются основными для пополнения российского бюджета. Сингх подчеркнул, что американская администрация предполагает, что может лишить Москву статуса ключевого поставщика энергоресурсов.

Так, по его словам, Вашингтон и Берлин уже обсуждают вопрос закрытия «Северного потока – 2» и перекрытия для РФ всех технологий в энергосфере.

В то же время Сингх отметил, что реализация подобных мер займет некоторое время, но в итоге РФ будет лишена любых доходов от нефте-газовых поставок.

Ранее, 5 апреля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США хотят реализовать такие условия, чтобы Россия оказалась перед выбором между дефолтом или использованием оставшихся в государстве валютных ресурсов.

24 марта страны G7 призвали ОПЕК и других производителей нефти и газа повысить предложение на мировом рынке, чтобы снизить зависимость от России. Кроме того, они договорились о координации шагов по недопущению обхода санкций против РФ, в том числе в отношении операций российского ЦБ с золотом.

Проведение РФ спецоперации по защите жителей Донбасса вызвало недовольство многих западных стран и компаний, которое они выразили наложением антироссийских санкций. В частности, США ввели запрет на весь импорт нефти из РФ. Страны ЕС заговорили о планах оказаться от российских энергоресурсов.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

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