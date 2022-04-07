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The Times сообщила о готовности Лондона поставить Киеву боевые бронемашины

Times: Великобритания готовится поставить на Украину боевые бронемашины
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Великобритания намеревается отправить на Украину боевые бронемашины, а также перебросить группы своих военнослужащих в одно из соседних с республикой государств для обучения управлением техникой. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщила газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

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Согласно их информации, Соединенное Королевство планирует предоставить Киеву несколько боевых бронемашин Mastiff, либо бронированные разведывательно-дозорные машины Jackal.

Помимо этого, возможно в ближайшие дни власти страны объявят о дополнительных поставках переносных зенитных и противотанковых ракетных комплексов.

Как утверждает источник издания, Лондон продолжает наращивать отправку летального вооружения на Украину, поскольку считает, что предстоящие три недели будут «критически важными с точки зрения предопределения исхода» боевых действий в стране.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении Соединенных Штатов и их союзников поставить Киеву по десять противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) на каждый российский танк, находящийся на Украине.

5 апреля сообщалось, что Чехия отправила на Украину боевые машины пехоты и несколько танков Т-72.

17 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США осуществляют поставки оружия на Украину ежедневно или раз в два дня.

24 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО передать стране 1% самолетов и 1% танков. 16 марта Зеленский также просил западные страны увеличить объем военной помощи Киеву. Он подчеркивал, что предоставляемый Западом объем помощи большой, но недостаточный.

5 марта в российском МИДе призвали Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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