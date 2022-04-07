Прямой эфир
Мир
Пентагон сообщил об отправке на Украину сотни снарядов Switchblade
Мир
Глава МИД Великобритании заявила об «окончании эпохи взаимодействия с РФ»
Мир
Макрон охарактеризовал диалог с Путиным как необходимость
Экономика
США заявили о намерении ограничить доходы РФ от энергопоставок
Экономика
Байден заявил о влиянии американских санкций на российскую экономику
Мир
Песков указал на закрытие окна для дипломатических отношений с Францией
Мир
Псаки прояснила заявление главы минфина США о бойкоте G20
Мир
Хорватия анонсировала высылку части российских дипломатов
Мир
Псаки отвергла возможность участия военных США в военном конфликте с РФ
Общество
В Финансовом университете сочли неоправданной идею десятидневных каникул в мае
Мир
Зеленский подтвердил встречу возможных стран — гарантов безопасности Украины
Сюжет:

Макрон заявил, что считает необходимым продолжать вести диалог с Путиным

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Франции Эммануэль Макрон убежден в необходимости продолжать диалог с российским лидером Владимиром Путиным. С соответствующим заявлением он выступил в среду, 6 апреля, в интервью телеканалу TF1.

Манеры отмены: Путин обвинил Запад в дискриминации русской культуры
Как президент раскритиковал Голливуд и одновременно оценил итальянского художника Йорита

По его словам, он берет на себя ответственность за постоянные разговоры с президентом РФ от имени Франции.

«Я всегда прилагал усилия для разговора с Россией. Я постоянно вел диалог, чтобы добиться режима прекращения огня», — передает Макрон.

Таким образом он ответил на критику со стороны премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого за переговоры с Путиным и отсутствие результата.

Французский лидер подчеркнул, что считает «совершенно правильным говорить постоянно» с Путиным.

Кроме того, по его словам, заявления главы польского правительства являются «совершенно необоснованными и возмутительными».

«Но они меня не удивили, поскольку Моравецкий вмешивается во французскую избирательную кампанию», — указал Макрон.

По мнению хозяина Елисейского дворца, «необходимо, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе».

23 марта французский президент сообщил, что Париж намерен поддерживать контакт с Москвой столько, сколько это необходимо. Он также выразил надежду на прекращение огня и обеспечение мирных переговоров.

7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон на открытой части встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил, что диалог с Россией — главное средство достижения стабильности и безопасности в Европе. Он сказал, что сейчас «наблюдается критическая ситуация в Европе», поэтому все стороны «должны вести себя ответственно».

В этот же день политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Чихачев предположил, что если Макрон выиграет на выборах президента Франции в апреле 2022 года, во французско-российских отношениях может настать частичное потепление.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в Россию.

Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022