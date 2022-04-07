Макрон заявил, что считает необходимым продолжать вести диалог с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон убежден в необходимости продолжать диалог с российским лидером Владимиром Путиным. С соответствующим заявлением он выступил в среду, 6 апреля, в интервью телеканалу TF1.

По его словам, он берет на себя ответственность за постоянные разговоры с президентом РФ от имени Франции.

«Я всегда прилагал усилия для разговора с Россией. Я постоянно вел диалог, чтобы добиться режима прекращения огня», — передает Макрон.

Таким образом он ответил на критику со стороны премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого за переговоры с Путиным и отсутствие результата.

Французский лидер подчеркнул, что считает «совершенно правильным говорить постоянно» с Путиным.

Кроме того, по его словам, заявления главы польского правительства являются «совершенно необоснованными и возмутительными».

«Но они меня не удивили, поскольку Моравецкий вмешивается во французскую избирательную кампанию», — указал Макрон.

По мнению хозяина Елисейского дворца, «необходимо, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе».

23 марта французский президент сообщил, что Париж намерен поддерживать контакт с Москвой столько, сколько это необходимо. Он также выразил надежду на прекращение огня и обеспечение мирных переговоров.

7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон на открытой части встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил, что диалог с Россией — главное средство достижения стабильности и безопасности в Европе. Он сказал, что сейчас «наблюдается критическая ситуация в Европе», поэтому все стороны «должны вести себя ответственно».

В этот же день политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Чихачев предположил, что если Макрон выиграет на выборах президента Франции в апреле 2022 года, во французско-российских отношениях может настать частичное потепление.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в Россию.

Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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