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Военный эксперт предположил крупную перегруппировку российских сил на Украине

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Заявления Киева демонстрируют нежелание отдавать мирным путем земли Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР соответственно), поэтому для разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе необходима перегруппировка войск РФ, чем и объясняется пауза в боевых действиях, поделился в четверг, 7 апреля, с «Известиями» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

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«Из последних заявлений киевских властей видно, что мирным путем вернуть ЛНР и ДНР их земли те не намерены, поэтому без использования силы для окружения и разгрома группировки ВСУ на Донбассе не обойтись. В лоб штурмовать крупные укрепрайоны нет смысла. Поэтому планируется организовать огромный «котел» и «сварить» оставшиеся в нем отряды и группировки. Переброшенные с киевского и черниговского направления российские части проведут сокрушительный и быстрый удар и помогут народным милициям Луганской и Донецкой республик», — рассказал он.

Эксперт добавил, что даже во время оперативной паузы ведется методичная работа по обнаружению, а затем уничтожению артиллерии, бронетехники и опорных пунктов противника. По ним постоянно наносятся удары артиллерии, авиации и ракетных бригад. Начались и удары по транспортным железнодорожным узлам, чтобы не позволить ВСУ маневрировать резервами.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Пауза натянулась: как происходит перегруппировка ВС России в Донбассе»

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