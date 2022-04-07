Российские театры поддержали патриотическую акцию «Открытый занавес»

Первыми в афишу «Открытого занавеса» вошли спектакли девяти федеральных театров, в том числе ГАБТа, Театра имени Вахтангова, МХТ имени Чехова. Далее к акции присоединятся другие учреждения, сообщили в Минкультуры. Список театров, как пояснили «Известиям» в ведомстве, будет пополняться и уточняться. Также государственная акция не исключает участия частных театров.

Ранее министр культуры Ольга Любимова, комментируя старт акции, отметила, что «идеи добровольчества и взаимной поддержки уходят корнями в самую суть отечественной культуры».

«Именно поэтому нам очень важно сегодня поддержать всех, кто в этом так нуждается. И особенно тех, кто защищает нашу страну», — заявила она.

Сборы от спектаклей направляются семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции РФ на Украине и беженцам. Отдельный пункт акции — благотворительные показы для жителей Луганской и Донецкой народных республик, представителей волонтерских и общественных организаций, многодетных семей.

Первым поднял «Открытый занавес» ГАБТ, представивший 2 апреля балет «Спартак». 7 апреля спектакль «Питер Пэн» покажет Театр имени Вахтангова. Далее эстафету подхватит Малый драматический театр — Театр Европы со спектаклем «Будь здоров, школяр» по автобиографической повести Булат Окуджавы (9 апреля).

О готовности участвовать в «Открытом занавесе» заявили также Театр «Сатирикон» (поэтический спектакль по произведениям Давида Самойлова, Беллы Ахмадулиной, Анны Ахматовой); РАМТ (детские и юношеские спектакли с тематическими экскурсиями «Как человек превращается в зрителя» и «Тайны закулисья»); БДТ имени Товстоногова (цикл творческих встреч) и другие коллективы.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

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