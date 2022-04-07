В «Роскосмосе» рассказали о техобслуживании ядерного буксира в космосе

«Роскосмос» рассматривает возможность техобслуживания ядерного буксира «Зевс» в космическом пространстве с помощью многофункционального многоразового крылатого корабля. Об этом в четверг, 7 апреля, рассказал в интервью «Известиям» исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

«Для обеспечения максимальной гибкости и долговечности столь сложной транспортной системы предварительно прорабатываются возможности технического обслуживания «Зевса». Например, это можно делать с помощью многофункционального многоразового крылатого корабля», — отметил он.

По словам Блошенко, такой корабль смог бы дозаправить буксир и провести диагностику аппарата, чтобы при необходимости выполнить ремонтные работы.

Ранее, 10 июля, сообщалось, что специалисты конструкторского бюро «Арсенал», которое занимается исследованиями по созданию перспективных космических аппаратов для «Роскосмоса», предложили снабдить будущую российскую базу на Марсе атомной электростанцией. Атомную станцию специалисты планируют отправить на орбиту Красной планеты в составе ядерного буксира «Зевс», а затем сбросить на поверхность на парашюте.

Разработка ядерной энергоустановки мегаваттного класса стартовала в 2010 году, ее ведет Центр имени Келдыша, изначально завершение работ по установке планировалось на 2015 год, а первый полет буксира — на 2018 год, сроки несколько раз сдвигались.

В 2019 году на Международном авиакосмическом салоне МАКС впервые был представлен макет буксира, а на форуме «Армия-2020» — трехмерная графика его работы в космосе. Он получил название «Зевс».

В январе 2020 года говорилось о планах запустить в 2030 году на орбиту космический ядерный буксир для летных испытаний. Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы.

Отмечалось также, что госкорпорация «Роскосмос» заключила контракт с КБ «Авангард» на разработку аванпроекта комплекса «Нуклон» с ядерной энергоустановкой, заказ должен быть выполнен к 15 ноября 2022 года.