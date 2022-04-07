Президент Туркмении выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов выразил свои соболезнования по поводу смерти главы ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом в среду, 6 апреля, сообщает Государственное информационное агентство Туркмении (TDH).

Отмечается вклад политика в развитие отношений между двумя государствами.

«Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с кончиной руководителя Либерально-демократической партии России Владимира Вольфовича Жириновского», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Жириновский был видным политиком и государственным деятелем, внесшим важный вклад в развитие туркмено-российских отношений во время своей длинной карьеры, укрепившим долгие узы добрососедства и дружбы народов двух стран.

О смерти Жириновского ранее в этот день сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты почтили память политика минутой молчания.

Президент России Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с кончиной лидера ЛДПР, назвал Жириновского опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом.

Как отметил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, память о лидере ЛДПР будет увековечена в названии общественных мест российской столицы. Политика похоронят на Троекуровском кладбище, прощание состоится 8 апреля в Колонном зале Дома союзов.

В Минздраве отметили, что врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР. В министерстве выразили соболезнования близким и коллегам политика.

2 февраля лидера ЛДПР доставили в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом. Тогда у него выявили обширное поражение легких — 75%. Пациент был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи периодически вводили его в медикаментозный сон.