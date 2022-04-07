На 76-м году жизни умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Спикер Думы Вячеслав Володин в среду, 6 апреля, на заседании Госдумы сообщил о кончине лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского.

«Только что сообщили: после тяжелой и продолжительной болезни скончался Владимир Вольфович Жириновский. Давайте почтим его память», — сказал он.

Депутаты почтили память Жириновского минутой молчания, кроме того, пленарное заседание было прервано на час.

75-летний политик 2 февраля был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в Центральную клиническую больницу в Москве. Тогда у него выявили обширное поражение легких — 75%. Политик был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи периодически вводили его в медикаментозный сон.

По данным «Известий», за пару дней до смерти в состоянии Жириновского росла отрицательная динамика, была высокая температура. Политик был на ИВЛ, ему продолжали оказывать антибактериальную терапию. Фиксировалась отечность нижних конечностей, врачи пытались найти очаг бактерий, но не получалось. У него развилась полиорганная недостаточность.

16 марта сообщалось об улучшении в состоянии здоровья лидера ЛДПР: политик мог продолжительное время обходиться без аппарата ИВЛ. Однако уже через четыре дня, 20 марта, источник «Известий» заявил, что состояние Жириновского ухудшилось, в связи с чем было принято решение об очередном введении пациента в состояние медикаментозной комы.