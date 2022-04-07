Прямой эфир
Мир
Пентагон сообщил об отправке на Украину сотни снарядов Switchblade
Экономика
Курс доллара на Мосбирже впервые с 23 февраля опустился до 80 рублей
Мир
Байден раскрыл детали процесса поставок вооружений Киеву
Мир
В Киеве назвали спекуляцией предложение провести переговоры с Путиным в Венгрии
Экономика
Байден заявил о влиянии американских санкций на российскую экономику
Мир
Песков указал на закрытие окна для дипломатических отношений с Францией
Мир
Псаки прояснила заявление главы минфина США о бойкоте G20
Мир
Хорватия анонсировала высылку части российских дипломатов
Мир
Псаки отвергла возможность участия военных США в военном конфликте с РФ
Общество
В Финансовом университете сочли неоправданной идею десятидневных каникул в мае
Мир
Зеленский подтвердил встречу возможных стран — гарантов безопасности Украины

На 76-м году жизни умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спикер Думы Вячеслав Володин в среду, 6 апреля, на заседании Госдумы сообщил о кончине лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского.

«Только что сообщили: после тяжелой и продолжительной болезни скончался Владимир Вольфович Жириновский. Давайте почтим его память», — сказал он.

Депутаты почтили память Жириновского минутой молчания, кроме того, пленарное заседание было прервано на час.

75-летний политик 2 февраля был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в Центральную клиническую больницу в Москве. Тогда у него выявили обширное поражение легких — 75%. Политик был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи периодически вводили его в медикаментозный сон.

По данным «Известий», за пару дней до смерти в состоянии Жириновского росла отрицательная динамика, была высокая температура. Политик был на ИВЛ, ему продолжали оказывать антибактериальную терапию. Фиксировалась отечность нижних конечностей, врачи пытались найти очаг бактерий, но не получалось. У него развилась полиорганная недостаточность.

16 марта сообщалось об улучшении в состоянии здоровья лидера ЛДПР: политик мог продолжительное время обходиться без аппарата ИВЛ. Однако уже через четыре дня, 20 марта, источник «Известий» заявил, что состояние Жириновского ухудшилось, в связи с чем было принято решение об очередном введении пациента в состояние медикаментозной комы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022