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Ремонтники рассказали о своей работе во время спецоперации по защите Донбасса

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Корреспондент «Известий» Александр Морозов 7 апреля побывал на территории ремонтно-эвакуационного подразделения российской армии и отметил особую роль тыловых подразделений в процессе проведения специальной операции по защите Донбасса.

Ремонтная база под открытым небом днем и ночью чинит и смазывает колесную и гусеничную технику, в частности, бронетранспортеры, танки, грузовые автомобили. Несмотря на то, что она находится вдалеке от боев, от нее зависит боеспособность подразделений на передовой.

Спецоперация в Донбассе 6 апреля. Текстовая трансляция
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«В условиях боевых действий здесь возвращают технику в строй. На этой базе создан также летучий отряд, который может эвакуировать технику, которая не на ходу, но притом боеспособна», — сообщил журналисту военный ремонтник.

Чтобы полностью подготовить и начать эвакуацию техники, требуется не более 15 минут даже на полном бездорожье, сообщили Александру Морозову в подразделении. В распоряжении подразделения есть ремонтно-эвакуационная машина, которую прозвали «тяжелым велосипедом» из-за малой скорости буксировки — всего 30 км/ч.

На базе журналисту рассказали, что грузовики и бронетранспортеры ломаются на передовой нечасто. Более распространенной проблемой являются повреждения техники от пуль, снарядов и мин. Кроме того, трудности представляют шипы и поваленные деревья, которые оставляют украинские боевики, чтобы попытаться замедлить продвижение российских войск. Несмотря на это, ремонтное подразделение готово чинить технику в любой ситуации.

6 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли жилой дом в Макеевке. В результате обстрела дом загорелся. Один из жителей дома сообщил, что обстрел был таким сильным, что в доме вывалился котел, упала домовая печка, а также полки в квартирах обитателей дома.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота.

В середине февраля 2022 года из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) попросили Россию о помощи. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик. 24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса.

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