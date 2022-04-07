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Песков назвал высылку российских дипломатов из Франции закрытием окна для дипотношений

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Высылка российских дипломатов из Франции закрывает окно для дипломатических отношений. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков французскому телеканалу LCI.

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По его словам, существует потенциальный риск, что если эта практика продолжится, то произойдет разрыв дипотношений с Францией и другими западными странами.

«Высылка дипломатов — это решение, которое закрывает окно для дипломатии, а ее усилия особенно необходимы в подобных ситуациях», — пояснил Песков.

4 апреля МИД Франции сообщил о решении выслать из страны ряд дипломатов РФ. В министерстве отмечали, что действия сотрудников российской дипмиссии, по версии Парижа, противоречат интересам безопасности. По данным СМИ, речь идет примерно о 30 дипломатах.

На следующий день, 5 апреля, стало известно, что послу РФ Алексею Мешкову, вызванному в МИД Франции, был передан список дипломатов, которые будут высланы из страны. Однако сколько имен включено в список, не уточняется.

В этот же день замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что массовая высылка российских дипломатов из стран Европы является заранее спланированной кампанией. По его словам, Россия ни с кем не намерена разрывать дипломатические отношения, но будет принимать ответные меры.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, высылку российских дипломатов из европейских стран можно расценивать как информационно-политическую атаку на Россию.

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