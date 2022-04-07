Минобороны РФ рассказало о подвигах российских солдат во время спецоперации

В Министерстве обороны РФ рассказали о подвигах российских военных во время спецоперации по защите Донбасса. Об этом стало известно в четверг, 7 апреля.

Капитан Иван Пахомов при выполнении специальных боевых задач обнаружил группу диверсантов, скрытно вывел свое подразделение к позициям противника и атаковал боевиков. В ходе боя товарищ Пахомова был ранен. Проявляя отвагу и мужество, капитан Пахомов вытащил раненого товарища из-под обстрела в укрытие и оказал первую помощь, после чего продолжил командовать подразделением. Часть боевиков была уничтожена, оставшиеся сдались в плен. Подчеркивается, что благодаря решительности и профессионализму капитана Пахомова были сорваны провокации украинских диверсантов в отношении ВС.

Инженерно-десантная рота капитана Александра Романова во время саперных работ обнаружила диверсионную группу украинских националистов, устанавливавших мины на подступах к одному из контролируемых боевиками населенных пунктов. Романов вместе с ротой блокировал противника. При попытке отступления один из украинских националистов подорвался на собственной мине. Другие боевики, получившие ранения от взрыва мины, сдались в плен. После боя Романов вместе с ротой разминировал дорогу на подступах к населенному пункту. При выполнении саперных работ Александр Романов лично обезвредил 26 мин. Отмечается, что подвиг Романова создал предпосылки для освобождения населенного пункта от националистов, при этом капитан не допустил потерь в своем подразделении.

Кроме того, МО акцентировал внимание на самоотверженности и отваге механика-водителя десантно-штурмового взвода рядового Ивана Юртаева. Военнослужащий участвовал в освобождении одного из занятых украинскими националистами населенных пунктов. В ходе столкновения машина, которой управлял Юртаев, попала под встречный огонь противника, однако он продолжил защищать транспортным средством ведущих бой сослуживцев. Машина Юртаева была подбита выстрелом гранатомета, он был контужен, но смог расположить подбитую технику на выгодной позиции, после чего оказал помощь раненому наводчику и продолжил вести бой до подхода подкреплений. Десантники перешли в контратаку и выбили противника с важного рубежа. Смелость и решительность рядового Юртаева способствовали выполнению поставленных перед подразделением задач, а также сохранению жизней его соратников.

Инспектор-водитель взвода военной полиции, ефрейтор Евгений Ольков сопровождал колонну подвоза топлива к району заправки боевой техники. Во время заправки бронетехники Ольков обнаружил и задержал украинского диверсанта, после чего в ходе допроса узнал, что боевик разведывал места размещения российских войск для передачи координат националистам для нанесения минометного удара. Понимая, что диверсант действовал не один, ефрейтор Ольков дал команду тыловой колонне и танковому полку выдвинуться из района, по которому затем был нанесен минометный удар. При прикрытии подступов к новому району заправки ефрейтор Ольков предотвратил еще две попытки проникновения украинских диверсантов. Отмечается, что благодаря его смелости, отваге и самоотверженности было спасено большое количество личного состава и военной техники.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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