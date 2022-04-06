Псаки прокомментировала позицию Венгрии по оплате российского газа

Решение по выбору валюты при оплате российского газа каждая страна принимает самостоятельно, однако США уже высказывали свою позицию по данному вопросу, заявила в ходе регулярного брифинга 6 апреля пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

«Очевидно, что предпочтение рубля — это индивидуальное решение каждой страны. Мы свою позицию по этому вопросу изложили ясно. <...> Мы продолжаем сотрудничать по ряду двусторонних и глобальных интересов, включая оборону НАТО и гуманитарную помощь», — ответила она на вопрос о возможном взаимодействии по теме газа за рубли между США и Венгрией.

Псаки подчеркнула, что Венгрия является союзником США по НАТО, и работа по укреплению взаимодействия будет продолжаться.

Ранее, 6 апреля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности Будапешта платить за газ в рублях, если Россия этого захочет. Он подчеркнул, что у страны не возникнет сложностей с оплатой поставок газа из России в рублях.

Перед этим Орбан провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.Темой беседы стала ситуация на Украине и оплата российского газа в рублях.

23 марта президент России Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли из-за потери надежности западными валютами, и подписал указ 31 марта. Покупатели обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет проходить оплата газа, который был поставлен с 1 апреля 2022 года. В случае неисполнения оплаты Россия расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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