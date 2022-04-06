Псаки отвергла возможность участия военных США в военном конфликте с РФ

США не собираются направлять войска на войну с Россией, в этом плане риторика Вашингтона остается неизменной. Об этом в среду, 6 апреля, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя новые высказывания американского президента Джо Байдена. Трансляция брифинга велась на сайте администрации США.

«У него (Байдена. — Ред.) нет намерений направлять войска или вести боевые действия между силами США и России», — сказала она.

Ранее в этот же день американский лидер заявил, что готов пойти на войну вместе с американскими солдатами, обращаясь к присутствовавшим представителям профсоюзов и говоря о событиях на Украине.

«Это было выражением его давней любви к профсоюзам и тем, кто входит в них <...>, к людям, вместе с которыми он был бы рад оказаться в окопах, это не свидетельство изменения курса США», — подчеркнула Псаки.

6 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении Соединенных Штатов и их союзников поставить Киеву по 10 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) на каждый российский танк, находящийся на Украине. Байден в этот же день распорядился дополнительно выделить Украине $100 млн. Эквивалентный объем помощи будет включать оборонные товары и услуги, военное обучение и подготовку.

Ранее, 4 апреля, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США в приоритетном порядке будут поставлять Украине ракетные комплексы Javelin, Stinger и беспилотники. При этом в тот же день Псаки подчеркнула, что США не изменили свою позицию и не рассматривают возможность отправить свои войска на Украину.

28 марта Байден в очередной раз заявил о нежелании вступать в прямую конфронтацию с Россией. Вместе с тем американский лидер пригрозил «значительным ответом» в том случае, если Россия применит химическое оружие на Украине.

22 марта российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что накачивание киевского режима западным оружием и забрасывание иностранных наемников на Украину — это безответственные и крайне опасные действия. 16 марта президент России Владимир Путин подчеркнул, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников на Украину.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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