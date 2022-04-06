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Песков: в случае отказа Европы Россия направит газ в другие страны

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Если европейские страны не захотят покупать российский газ, то Москва найдет других партнеров в мире. Об этом в среду, 6 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI.

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«Что касается газа, мы будем пытаться экспортировать его в другие страны. Газ много кому нужен. Мир гораздо шире, чем только Запад», — подчеркнул он.

По словам Пескова, РФ уже привыкла к жизни под санкциями, потому что существует в таком положении уже десятки лет. Отвечая на вопрос о предполагаемых убытках для Москвы при введении Западом эмбарго на российский газ, представитель российского президента заявил, что РФ внимательно наблюдает за собственными потерями европейских государств, как передает «Газета.Ru».

Катализатором ситуации послужил указ президента России Владимира Путина, подписанный 31 марта, об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, схема оплаты за газ прозрачна и понятна. Покупатели газа должны открыть с 1 апреля рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа.

При этом в Европе на разных уровнях начали заявлять об отказе платить за энергоресурсы в российской валюте. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах.

Страны G7 и Евросоюза сочли требование России оплачивать поставки российского газа рублями также нарушением контрактов. Кроме того, из-за новых условий с начала апреля Латвия, Литва и Эстония отказались от природного российского газа.

Соответствующее поручение российского президента прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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