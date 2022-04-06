«Парящие» скамейки установили в парке в Красноярске

В Красноярске в Татышев-парке появились уникальные «парящие» скамейки. Необычную уличную мебель установили у недавно благоустроенного озера с понтонными дорожками на воде.

Кроме скамеек в парке есть шезлонги и гамаки, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Сейчас на территории парка строят пляжно-развлекательный комплекс, а к лету здесь появятся новые зоны для отдыха.

Вдоль озера и реки Енисей пройдет сеть пешеходных дорожек. На южном мысе острова создадут станцию для занятий водными видами спорта.

Благоустройство третьего водоема, который находится рядом с озером Любовь, завершили в 2021 году. На озере появился понтон с лодочным причалом.