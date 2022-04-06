Антенное поле уничтожат в Красноярске

В Красноярске будет уничтожено антенное поле. Территорию отдадут под жилую застройку. Речь идет об участке между микрорайоном Ботанический и Ветлужанкой.

ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на портал госзакупок пишет, что «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» ищет подрядчика для создания проекта по расчистке территории от 19 антенн и нескольких сооружений. На это будет выделено до 1,4 млн рублей. Выполнить работу необходимо к 31 мая.

Агентство напоминает, что первые обсуждения застройки антенного поля состоялись в начале этого года. В краевом правительстве тогда говорили, что отдадут территорию компании «ДОМ.РФ».