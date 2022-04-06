Россия ракетным ударом уничтожила топливную базу в Харьковской области возле Чугуева

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили высокоточными ракетными ударами топливную базу около Чугуева в Харьковской области. Отмечается, что оттуда шли поставки горючего для украинской военной техники. Об этом в четверг, 6 апреля, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в Харьковской области уничтожена топливная база в районе населенного пункта Чугуев, с которой осуществлялись поставки горючего для техники украинских войск. Кроме того, на железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области уничтожено скопление военной техники и вооружения зарубежного производства, поставленного для снабжения украинских вооруженных сил», — цитирует ведомство «Газета.Ru».

Кроме того, в Донецкой области высокоточными ракетами наземного базирования военные РФ уничтожили пункт, где размещалось командование 56-ой отдельной мотопехотной бригады около Новоградовки. Также уничтожена база националистов, сообщили в Минобороны.

Отмечается, что за ночь российские военные уничтожили 24 военных объекта Украины, в том числе зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», пять складов материально-технического обеспечения, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск.

Всего, согласно данным ведомства, с начала проведения спецоперации уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 408 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 216 установок реактивных систем залпового огня, 862 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1888 единиц специальной военной автомобильной техники.

Также Конашенков сообщил о подтвержденной информации, имеющейся у Министерства обороны, о том, что в городе Первомайский Харьковской области украинские спецслужбы готовят крупную провокацию с использованием отравляющих веществ. Для этого на территории предприятия «Химпром» сотрудники СБУ заминировали хранилище со 120 т хлора. Его планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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