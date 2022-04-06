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Черепаху весом 100 кг вынесло на берег под Анапой

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В Анапе в районе Джемете жители нашли черепаху весом около 100 кг и размером 110 см. В Черном море такие рептилии не водятся. Эксперты не исключают, что черепаха приплыла из Средиземного моря. Она сильно слаба.

Животное передали сотрудникам муниципального предприятия «Объединение курортных услуг». На место вызвали специалистов — сотрудников заповедника «Утриш». Ей оказали первую помощь и передали в центр реабилитации краснокнижной черепахи Никольского в селе Супсех.

По мнению специалистов, на которых ссылается ИА KrasnodarMedia, это черепаха логгерхед, или каретта, занесенная в Красную книгу. Они не исключают, что рептилию принесло из Средиземного моря в Черное штормовым течением.

Сейчас черепаху пытаются спасти сотрудники центра реабилитации. Для нее создали максимально комфортные условия. Выполняются рекомендации от специалистов реабилитационного центра Испании, который специализируется на спасении данного вида морских черепах.

Ранее сообщалось, что красноярские ветеринары вылечили от пневмонии черепаху по кличке Василий. Он не мог ходить и даже открывать глаза. В течение нескольких недель врачи боролись за жизнь черепашки. Для ее лечения был даже применен ингалятор.

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