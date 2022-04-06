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Reuters: ЕС не смог утвердить пакет санкций против России из-за вопроса поставок угля

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Дипломаты стран Евросоюза (ЕС) не сумели согласовать запрет на импорт российского угля и новый пакет санкций в отношении России. Об этом в среду, 6 апреля, сообщило агентство Reuters.

Спецоперация в Донбассе 6 апреля. Текстовая трансляция
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По данным агентства, согласовать новый пакет санкций дипломаты не сумели «по техническим причинам». Среди них есть вопрос, повлияет ли запрет на импорт российского угля на существующие контракты или затронет только будущие соглашения, отмечает RT. Такой вопрос подняла в среду Германия, являющаяся крупнейшим европейским импортером угля из РФ, уточняет сайт kp.ru.

По информации источников агентства, постоянные представители стран ЕС озвучили еще несколько аспектов, по которым дипломаты не смогли достичь согласия. Пока западные лидеры не знают, как решить данную проблему, отмечает Pravda.Ru. Не исключается, что компромисс всё же будет достигнут 7 апреля.

5 апреля эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков высказался о решении Евросоюза запретить импорт угля из России. По его словам, импорт угля из РФ в ЕС составлял €4 млрд в год. Россия уже сейчас сократила объем поставки угля в Европу и постепенно перенаправляет эти объемы на другие рынки.

Специалист подчеркнул, что российский уголь сейчас направляют в основном на рынок стран Азии. Подобный подход может быть чреват проблемами с логистикой, а также повышением цен. Последствия такого решения, по словам Юшкова, отразятся на жизни европейцев, отмечает телеканал «360».

В тот же день газета The Wall Street Journal сообщила, что Еврокомиссия готовит предложения по новым санкциям против РФ, среди которых в том числе запрет на импорт угля, а также закрытие морских и сухопутных границ для российских перевозчиков.

В ответ на это первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что в запрете Европы на импорт российского угля нет никакого смысла. Он отметил, что европейские ТЭЦ работают на российском угле, они приспособлены именно под него.

Днем ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил за введение нового пакета санкций против РФ, отметив, что они могут касаться ограничения поставок нефти и угля.

Как напоминает REGNUM, очередные санкции, предполагающие отказ от российского угля, анонсированы руководством ЕС «из-за Украины», в связи с проведением РФ спецоперации по защите Донбасса.

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