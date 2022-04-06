Мэрию Благовещенска наказали из-за провала девочки под лед в парке

Мэру Благовещенска прокуратура внесла представление после того, как ребенок провалился под лед искусственного водоема в парке «Дружба». Надзорное ведомство требует установить возле водоема знаки безопасности, пишет ИА PriamurMedia со ссылкой на прокуратуру.

После потепления в марте-апреле верхняя часть наледи водоема оттаяла. Однако, несмотря на появление угрозы, меры превентивного характера в парке приняты не были, информационные таблички не установлены, также не было каких-либо преград, ограничивающих свободный выход на лед.

Инцидент произошел 3 апреля. Девочка вышла на лед водоема и провалилась в воду. Ребенка спас сотрудник службы безопасности.

Этот парк является муниципальной собственностью. По этой причине по результатам проверки городская прокуратура внесла представление градоначальнику, уточняет Амурская служба новостей.