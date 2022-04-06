Минобороны РФ заявило о готовящейся провокации СБУ с использованием отравляющих веществ

Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков 6 апреля заявил, что в планах спецслужб Украины — взрыв хранилища с хлором на территории Харьковского региона. Он отметил, что это планируется сделать для того, чтобы в дальнейшем обвинить РФ в создании химической катастрофы.

«По подтвержденной информации, в городе Первомайский Харьковской области украинскими спецслужбами готовится крупная провокация с использованием отравляющих веществ. На территории производственного объединения «Химпром» сотрудниками СБУ (Службы безопасности Украины. — Ред.) заминировано хранилище со 120 т хлора. Данное хранилище планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей», — подчеркнул Конашенков на брифинге в среду, 6 апреля.

Накануне представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отметил, что солдаты Украины, готовясь к отступлению, подорвали цистерну в одном из цехов завода «Заря» в городе Рубежное в ЛНР. По его словам, в цистерне могла находиться соляная кислота.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства подрыва цистерн. По данным ведомства, в подорванных цистернах содержались азотная, серная, соляная кислота и аммиак.

В Народной милиции Луганской Народной Республики добавили, что в Рубежном распространилось облако отравляющего вещества, что может привести к жертвам среди населения. Отмечалось, что подрыв был рассчитан так, чтобы облако химикатов пошло в направлении освобожденного силами ЛНР села Кудряшовка.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»