Противопаводковые мероприятия начались в Иркутске

В Правобережном округе Иркутска проводят противопаводковые мероприятия. Для того чтобы исключить возможность подтопления территории и пропустить воду, специалисты пробивают лед в водоотводной канаве.

Работы ведутся в районе Плишкинского тракта, для устранения угрозы подтопления земельных участков СНТ «Текстильщик». Подобные мероприятия проводятся в районе СНТ «Автомобилист» и СНТ «Солнышко».

Глава Правобережного округа Татьяна Эдельман, чьи слова приводит ИА IrkutskMedia, отметила, что к экстренному принятию мер по предотвращению последствий возможного паводка готовы все службы. Цель — не допустить повторения ситуации затопления садовых участков 2021 года.

Ранее сообщалось, что в населенных пунктах Иркутской области построят восемь дамб, чтобы предотвратить подтопления во время паводка. Особое внимание специалисты уделят селу Талая в Тайшетском районе, где река разливается ежегодно.