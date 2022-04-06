ВС РФ уничтожили командный пункт 56-й бригады ВСУ в Донецкой области

Вооруженные силы (ВС) РФ высокоточными ракетами наземного базирования уничтожили командный пункт украинской мотопехотной бригады. Об этом в четверг, 6 апреля, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами наземного базирования в Донецкой области уничтожены: командный пункт украинской 56-й отдельной мотопехотной бригады в районе населенного пункта Новогродовка, а также база националистов в населенном пункте Гродовка», — сказал он.

Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования в Харьковской области уничтожена топливная база в районе населенного пункта Чугуев, с которой осуществлялись поставки горючего для техники украинских войск.

Кроме того, в Харьковской области российские военные уничтожили скопление военной техники и вооружений, которые Украина получила от западных партнеров.

Также представитель Минобороны РФ заявил, что ВС РФ за ночь уничтожили 24 украинских военных объекта, среди них — зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», пять складов материально-технического обеспечения, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».