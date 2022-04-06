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В МКБ прокомментировали новые санкции Великобритании

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Заморозка активов Московского кредитного банка (МКБ), о которой объявил МИД Великобритании, не окажет существенного влияния на деятельность организации. Об этом 6 апреля сообщили «Известиям» в пресс-службе МКБ.

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«Они (санкции. — Ред.) направлены на заморозку активов на территории Великобритании, а мы не ведем активный бизнес в этой стране. Также эти новости никак не отразятся на обслуживании наших клиентов и сохранности их средств», — сказано в сообщении.

В кредитной организации добавили, что сотрудники банка продолжают работать в обычном режиме, для клиентов доступны приложения, мобильный и интернет-банк, проблем с операциями нет.

О санкциях Великобритании стало известно ранее в этот день. Они коснулись также и активов Сбербанка. Кроме того, запрещается экспорт в Россию оборудования для переработки нефти, импорт российских товаров из железа и стали. Королевство полностью отказывается от импорта российского угля к концу 2022 года и запрещает новые инвестиции в Россию.

Помимо этого в санкционный список Великобритании внесены восемь россиян: гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, гендиректор КамАЗа Сергей Когогин, гендиректор «Алросы» Сергей Иванов, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, футболист московского «Локомотива» Борис Ротенберг, основатель «Фосагро» Андрей Гурьев, глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, владелец контрольного пакета акций «Акрона» Вячеслав Кантор.

3 апреля британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что его страна усилит санкции против РФ и увеличит военную поддержку Украине.

Ряд стран, в том числе Великобритания, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую ею с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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