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Боец ДНР показал освобожденный от боевиков «Азова» подвал школы

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Съемочная группа телеканала «Известия» 6 апреля побывала в разрушенной школе в Мариуполе, которую до недавнего времени занимали боевики радикальной националистической группировки «Азов».

В подвале здания осталось множество вещей членов банды. Один из представителей народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) показал, как выглядел пищеблок националистов, а также место, где держали пленных.

«Здесь было закрыто, вход только через замок. Здесь лежало одеяло. Сто процентов здесь держали пленных наших», — сказал боец ДНР.

Кроме того, в подвале был обнаружен блокнот командира с надписью Mortar Death Brigade («Минометная бригада смерти»).

Выхода не было: Минобороны РФ готовится к полному освобождению Мариуполя
Украинские группировки отказались сложить оружие и выйти из города добровольно

Ранее в этот день корреспондент «Известий» сообщил, что на заборах домов в Мариуполе, в которых размещаются боевики «Азова», местные жители оставляют пометки в виде свастики и надписей. По его словам, это делается для того, чтобы военные ДНР знали, куда наносить удары.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что украинские националистические формирования в Мариуполе отказались сложить оружие и выйти по гуманитарным коридорам, поэтому город будет освобожден силами войск России и ДНР.

В то же время глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о сдаче в плен российским вооруженным силам в Мариуполе более 260 украинских морских пехотинцев. Он назвал произошедшее «очень правильным и осознанным выбором», подчеркнув, что сдавшиеся в плен морпехи находятся в полной безопасности.

За день до этого официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что центральная часть Мариуполя почти перешла под контроль сил ДНР. Украинские вооруженные формирования, по его словам, пока еще контролируют промзону и порт.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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