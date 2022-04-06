Песков: в случае отказа Европы Россия направит газ в другие страны

В том случае если власти европейских стран откажутся покупать газ в России, Москва найдет альтернативных клиентов в иных странах мира. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 6 апреля.

«Что касается газа, мы будем пытаться экспортировать его в другие страны. Газ много кому нужен. Мир гораздо шире, чем только Запад», — сказал Песков в интервью французскому телеканалу LCI.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Россия живет под санкциями десятилетиями и в стране все «к этому привыкли».

В Европе на разных уровнях начали звучать заявления об отказе от импорта российских нефти и газа после начала Россией спецоперации по защите Донбасса. Отдельные ограничения вводятся на уровне компаний.

Катализатором ситуации послужил указ президента России Владимира Путина, подписанный 31 марта, об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, схема оплаты за газ прозрачна и понятна. Покупатели газа должны открыть с 1 апреля рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа.

После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах.

Страны G7 и Евросоюза сочли требование России оплачивать поставки российского газа рублями также нарушением контрактов. Кроме того, из-за новых условий с начала апреля Латвия, Литва и Эстония отказались от природного российского газа.

Россия с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.