Штормовое предупреждение объявили на Колыме

В Магаданской области действует экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. На Колыме в ближайшее время прогнозируют сильный снег, метель и ветер до 20 м/с.

В Магадане, местами в Ольском городском округе ожидается сильный ветер и сильный снег, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе ПСЦ Магаданской области.

Возможная чрезвычайная ситуация связана с повреждением линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе общественного транспорта, дорожно-коммунальных служб, а также образованием снежных заносов на дорогах.

6 апреля Москву и Подмосковье накрыла апрельская метель.