Крупнейший бетонный завод запустили на Камчатке

На Камчатке запустили крупнейший бетонный завод. Его мощность — 240 куб. м бетона в час. Производитель использует только материалы российского производства.

Бетон используют для строительства перрона на новом международном аэровокзальном комплексе, пишет ИА KamchatkaMedia. Его площадь составляет около 100 тыс. кв. м искусственного покрытия, марочного бетона.

Кроме сжатия, бетон испытывают на изгиб. Из-за проблем с логистикой было принято решение построить бетонный завод возле объекта строительства, рассказали агентству в компании «Ротек».

Предприятие состоит из самостоятельных заводов, которые могут автономно работать и объединены в единый высокопроизводительный комплекс. Комплекс подготовили к зиме, там установили парогенераторы, а здание отделали сэндвич-панелями для полной производительности в любое время года и в любую погоду.

Для бетона используют в основном местные инертные материалы, которые добыты на карьерах Камчатки, а песок завозят с Дальнего Востока. Все добавки в бетон закупают в Хабаровске или у других дальневосточных производителей.