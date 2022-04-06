Природный пожар площадью 60 тыс. кв. м ликвидировали на Сахалине

На Сахалине на территории трех районов 5 апреля ликвидировали пять возгораний сухой травы. Самый крупный природный пожар произошел в селе Ольшанка в Углегорском районе.

Как пишет ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу регионального агентства по делам ГО, ЧС и ПБ, площадь этого возгорания составила 60 тыс. кв. м. В это же время в селе Красногорск Томаринского района загорелась сухая трава, а через два часа — в селе Белинское. Еще два возгорания травы зафиксировали на территории Анивского района.

Общая площадь природных пожаров превысила 65 тыс. кв. м.

5 апреля сообщалось, что в Амурской области за одни сутки было зарегистрировано десять очагов горения сухой растительности. Общая площадь пожаров превысила 77 га.