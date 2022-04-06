Прямой эфир
Мир
Посол РФ заявил о негативном сценарии развития дипотношений с Испанией
Экономика
Курс доллара на Мосбирже впервые с 23 февраля опустился до 80 рублей
Мир
Песков предостерег от развертывания в Польше американских ракет
Мир
В Киеве назвали спекуляцией предложение провести переговоры с Путиным в Венгрии
Экономика
Байден заявил о влиянии американских санкций на российскую экономику
Мир
Песков указал на закрытие окна для дипломатических отношений с Францией
Мир
США отказались встречаться с представителями России в рамках саммита G20
Мир
В Минобороны России сообщили о единой системе биолабораторий США по всему миру
Мир
Посол назвал высылку сотрудников дипмиссии РФ из Эстонии недружественным шагом
Общество
В Финансовом университете сочли неоправданной идею десятидневных каникул в мае
Общество
Песков заявил о невозможности взлома видеосистемы Кремля хакерами Anonymous

Природный пожар площадью 60 тыс. кв. м ликвидировали на Сахалине

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Сахалине на территории трех районов 5 апреля ликвидировали пять возгораний сухой травы. Самый крупный природный пожар произошел в селе Ольшанка в Углегорском районе.

Как пишет ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу регионального агентства по делам ГО, ЧС и ПБ, площадь этого возгорания составила 60 тыс. кв. м. В это же время в селе Красногорск Томаринского района загорелась сухая трава, а через два часа — в селе Белинское. Еще два возгорания травы зафиксировали на территории Анивского района.

Общая площадь природных пожаров превысила 65 тыс. кв. м.

5 апреля сообщалось, что в Амурской области за одни сутки было зарегистрировано десять очагов горения сухой растительности. Общая площадь пожаров превысила 77 га.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022