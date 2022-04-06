Рейды против пьяных водителей проведут в Брянске

Несколько рейдов проведут инспекторы ГИБДД в Брянске. Сотрудники Госавтоинспекции проверят соблюдение правил дорожного движения водителями и пешеходами.

6 апреля в городе состоялся рейд против любителей тонировки. Инспекторы проверяли коэффициент светопропускания стекол машин. С 8 по 10 апреля в Брянске будут проверять водителей на признаки опьянения, пишет NASHBRYANSK.RU. Кроме того, пройдут проверки транспорта. Для этих целей планируется задействовать 23 дополнительных экипажа ДПС.

12 и 13 апреля инспекторы будут контролировать ситуацию на пешеходных переходах и выявлять нарушителей как среди водителей, так и среди пешеходов.

В конце марта массовые рейды по предотвращению нарушений правил дорожного движения провели в Приморье. С начала 2022 года в регионе зафиксировано 461 ДТП с пострадавшими, погибли 49 человек.