Пол детенышей тигрицы Талы из ЕАО установили с помощью фотоловушек

Сотрудники заповедника «Бастак» в ЕАО определили пол тигрят, мама которых — тигрица Тала. В этом специалистам помогли фотоловушки. Выяснилось, что это самец и самка.

Теперь «Бастак» объявил конкурс на лучшие имена для них. Участники должны до 12 апреля направить заявку с вариантами имен на электронный адрес заповедника. Лучшие войдут в шорт-лист, голосование по которому будет проходить с 15 по 21 апреля на сайте заповедника, пишет ИА EAOMedia.

Ранее сообщалось, что пользователи соцсетей выбрали имя амурской тигрице, которая обитает на территории ЕАО. По итогам голосования победил вариант Гроза. Выбор пользователей объясняется тем, что брата тигрицы зовут Гром.